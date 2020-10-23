Погода в Новосибирске на 23 октября 2020 года: синоптики рассказали, когда будет снег

Синоптики рассказала, когда в Новосибирск вернется снег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Новосибирске 23 октября 2020: синоптики прогнозируют снег с дождем. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +4 — +6 градусов и постепенно понизится до 0 — +2 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем мокрый снег с дождем. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области днем от + 1 до +6 градусов, ночью — до -3 градусов. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Подует юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами будут порывы до 15 метров в секунду.

«Яндекс. Погода» обещает небольшой дождь, утром будет +2 градуса, днем — воздух прогреется до +4 градусов, а к вечеру похолодает до +1.

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