Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 23 октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В Новосибирской области за сутки коронавирус диагностировали у 180 человек. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 23 октября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1219 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 180 человек, выздоровели 94 пациента.

О ситуации вр регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 15686 человек, в том числе у 980 детей, при этом выздоровели 13353 пациента, скончались 548 человек.

В регионе школьников отправили на каникулы с 26 октября по 9 ноября. Кроме того, ограничили работу ресторанов и клубов. Теперь заведения должны быть закрыты с 24.00 до 8.00.

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