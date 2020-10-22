Новосибирцы не могут определиться с названием для сквера за оперным театром

В Новосибирске завершилось голосование о присвоении названий паркам и скверам Центрального округа. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске завершилось голосование о присвоении названий паркам и скверам Центрального округа. Напомним, ранее мэрия предложила новосибирцам самостоятельно выбрать наименования для безымянных зеленых зон города с помощью опросов на специальном интернет-портале. Там все желающие могли проголосовать за один из понравившихся ему вариантов названий или предложить свой. Всего в опросах поучаствовали 1680 человек.

— Самая интересная ситуация — со сквером за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета. 29,11% опрошенных выбрали для него название «Кузнецкий» (по историческому названию улицы). 25,24% — «Тринадцатый» (в честь трамвая №13). 14,76% — Сквер имени В.Д. Вегмана. А 30,89% опрошенных предложили свои варианты названия. Какие именно — не сообщается, — сообщает издание «ЧС-ИНФО».

Определились явные лидеры голосований в опросах про другие скверы и парки. К примеру, Сквер по ул. Дуси Ковальчук, 410, ул. 1ая Клиническая новосибирцы предпочитают назвать «Сквер пограничников» из-за того, что здесь находится мемориальный комплекс пограничникам. Зону напротив дома Челюскинцев,50 предложили назвать «Сквером геодезистов», а сквер на пересечении улиц Советская и Орджоникидзе люди хотят назвать «Семипалатинский». Для некоторых мест новосибирцы решили сохранить те «народные» названия, к которым они уже привыкли. Так, скверу возле площади Калинина предпочли оставить «Лучистый», а скверу на пересечении улиц Нарымская и Дуси Ковальчук предложили сохранить народное название «Радужный».

Тем не менее, окончательное решение о переименовании пока принято не было.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru