«Из-за тебя поехать не можем, дебилка»: в Новосибирске пассажиры троллейбуса накинулись на пассажирку без маски

В Новосибирске случился очередной скандала из отказа пассажирки в троллейбусе надеть маску. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске случился очередной скандала из отказа пассажирки в троллейбусе надеть маску. Напомним, в регионе все еще продолжает действовать режим повышенной готовности, согласно которому маску обязательно носить во всех общественных местах, включая транспорт. Однако, судя по ролику, многие люди, даже надевая маску, все равно носят ее не по правилам.

— Женщина отказалась выполнить просьбу кондуктора и надеть маску в салоне троллейбуса. К перепалке подключились и другие пассажиры транспорта, устроив массовую атаку на не желающую соблюдать меры безопасности сибирячку, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Однако, стоит отметить, что некоторые из них, видимо, не совсем понимают зачем нужны индивидуальные средства защиты, и ругали пассажирку, опустив при этом свою маску на подбородок.

Как пояснил КП-Новосибирск юрист Михаил Спиридонов, в таком случае, наказание могло грозить не только «виновнице» произошедшего, но и тем пассажирам, кто пренебрегает правилами ношения маски.

— Наказание за отказ носить маску предусмотрено статьей 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации…». В качестве наказание за это предусмотрен штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей для простых граждан, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч рублей для предпринимателей без образования юридического лица и от 100 до 300 тысяч рублей для юрлиц. При этом, действительно существует такая практика, когда граждан привлекают к ответственности за неправильное ношение масок, в том числе «на подбородке», а видеозапись может стать один из доказательств нарушения, — пояснил юрист.

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