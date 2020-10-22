Умер Юрий Куприянчик — капитан новосибирской хоккейной команды «Филигран» скончался во время тренировки

Во время ночной тренировки умер капитан любительской хоккейной команды «Филигран».

Во время ночной тренировки умер капитан любительской хоккейной команды «Филигран». Об этом стало известно сегодня, 22 октября.

— Во время тренировки Ночной хоккейной лиги прямо на льду стало плохо капитану Новосибирской команды «Филигран» 57-летнему предпринимателю Юрию Николаевичу Куприянчику. «Филигран» проводил тренировки на катке при ЛДС «Сибирь», — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В соцсетях также сообщается, что одноклубники мужчины оказывали ему первую помощь на протяжении 20 минут, пока не приехала скорая. После этого медики еще около 10 минут пытались спасти жизнь спортсмена, однако, увы, несмотря на все усилия, хоккеист скончался.