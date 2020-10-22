Комплексное развитие сельских территорий: нужны точки роста

Комитет обсудил изменения. Фото: Законодательное собрание Новоисбирской области.

Комитет Законодательного Собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности обсудил проект изменений в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области».

- В названии программы «Комплексное развитие сельских территорий» - ключевые слова – комплексное развитие. Мы же видим здесь статистическую отчетность, - высказал свое мнение депутат Глеб Поповцев. - Только что прошла избирательная кампания. Каждый из депутатов получил наказы избирателей, которые также войдут в эту программу, потому что она касается каждого жителя области, живущего на сельской территории. Каким образом программа наказов будет учтена в этой программе? Ведь, по большому счету, в программу комплексного развития сельских территорий входит реализация наказов избирателей, - убежден Глеб Поповцев.

- Проблема в том, что ни одно муниципальное образование, тем более сельское, не имеет денег, чтобы сделать проект, - моментально отреагировал депутат Сергей Гайдук. - Просьба глав районов, чтобы при реализации наказов предусмотреть строкой деньги на проектно-сметную документацию. А куда они пойдут – либо на «чистую воду», либо на пристройку к школе, спортивную площадку, оборудование для поликлиник – решат.

- В районах области, в городе Новосибирске надо этот принцип распространить на все министерства. Предупредительной должна быть система проектных работ, попавших в программу, - уверен депутат Валерий Червов. - Программа на следующий год, значит, уже в этом году должна быть утверждена документация!» Старейший депутат бюджетного комитета областного парламента заметил, что многие важные объекты из-за затяжек с ПСД так и не были построены.

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Андрей Панфёров отметил еще одну сложность, которая может возникнуть с уже готовыми проектами: «Вопрос с переходящими наказами. Уже готовая проектно-сметная документация может устареть, так как не соблюдены сроки реализации объектов. Прошу обратить на это внимание при верстке программы реализации наказов. Может случиться, что вбухали деньги, ПСД есть, а реализации наказов нет», - предостерег Андрей Панфёров.

Дискуссия коснулась перспектив госпрограммы. Коренной вопрос - реально ли, увеличив выделение средств на проектно-сметную документацию, существенно нарастить приток в регион федеральных инвестиций – поставил председатель комитета Федор Николаев.