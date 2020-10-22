«Еда холодная, мяса мало»: 70% новосибирских младшеклассников жалуются на питание в школьных столовых

В среднем 70% новосибирских школьников не питаются в школе с удовольствием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцы вместе с детьми заполнили анкеты НИИ гигиены Роспотребнадзора о школьном питании. На вопросы ответили около 4 тысяч родителей учеников начальной школы из разных учебных учреждений. Оказалось, что в среднем 70% школьников не питаются в школе с удовольствием.

— Дети жалуются на то, что блюда холодные, что не всегда в столовой есть супы или их очень мало. Родители отмечают, что детям дают крайне мало мясных блюд. Поступают также жалобы на плохие напитки, отсутствие фруктов и овощей, на однообразное меню, некачественные продукты и маленькие порции. Есть также жалобы об антисанитарии в пищевых блоках и грубость сотрудников столовых. Кроме того, актуальна сейчас и проблема грамотного здорового питания для детей с теми или иными заболеваниями, предполагающими особую диету, — рассказала в эфире радио КП-Новосибирск Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Надежда Болтенко отметила, что из исходя из всех поступивших жалоб будет сделана выборка по школам с конкретными замечаниями и направлена в Роспотребнадзор. Чтобы специалисты вышли в школы с проверкой и обязательно уделили внимание этим проблемам.

— Конечно же, нужно разбираться, что именно не нравится детям. Возможно, скоро мы создадим еще одну, другую анкету, чтобы подробнее разобраться в данном вопросе. Ведь на самом деле, организация здорового и правильного питания для детей в учебных учреждениях — важный вопрос на сегодняшний день. Мы уже достаточно серьезно продвинулись в этом направлении, и нам еще предстоит большая работа впереди. Конечно же, участвовать в этом должны и родители, ведь они тоже играют большую роль в формировании у детей правильных пищевых привычек. Поэтому и совместная в этом направлении работа школ и родителей очень важна, — подчеркнула также присутствовавшая на эфире директор Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора Ирина Новикова.

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