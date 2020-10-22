В подвале больницы под Новосибирском уборщица нашла подозрительный пакет

В больнице под Новосибирском уборщица во время работы наткнулась в подвале на подозрительный пакет. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В больнице под Новосибирском уборщица во время работы наткнулась в подвале на подозрительный пакет. Женщина рассказала об этом другим сотрудникам, и в медучреждении решили сообщить о находке в полицию.

— Рано утром 22 октября уборщица нашла пакет с веществом растительного происхождения в подвале одной из больниц под Новосибирском, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске аптекарь продавала наркоманам глазные капли и антидепрессанты без рецепта. 45-летняя женщина-фармацевт основала группу, которая почти год промышляла подобной деятельностью. Банду задержала полиция при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром». Всего у наркодилеров изъяли 1,5 килограмма тропикамида и 100 граммов прегабалина. Полиция возбудила уголовные дела по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Сибиряков пока отпустили под подписку о невыезде. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

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