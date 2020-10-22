В Новосибирске коронавирусом заболели 180 человек за сутки

За сутки коронавирусом заболели 180 человек. Фото: архив КП

В четверг, 22 октября, по данным оперштаба правительства Новосибирской области коронавирус обнаружили у 180 человек за сутки, с выздоровление выписали 94 пациента инфекционного госпиталя, умерли шесть человек.

— Сейчас в реанимации находятся 118 человек, на ИВЛ — 29 пациентов. С начала вспышки коронавирус диагностировали у 15686 человек, выздоровели 13353 пациентов, умерли 548 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Минздрав опубликовал памятку для тех, кто подозревает у себя ковид. Медики рассказали, к кому при коронавирусе приедет «Скорая помощь» и кого госпитализируют в больницу. Вызывать врача стоит, если вы заболели простудным заболеванием, у вас температура до 38,5 градусов, боль в горле, насморк, кашель, потеря обоняния и вкуса.

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