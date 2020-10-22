Эффект отложенной жизни: что поможет реализации планов уже сегодня

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Иногда для реализации планов нужна определенная денежная сумма, но собственных средств не всегда хватает. Однако взяв кредит в банке, можно осуществить задуманное в реальном времени – поехать в отпуск мечты, поправить здоровье, сделать ремонт в квартире или приобрести смартфон последней модели.

Иметь накопления – это разумно и здорово, но, как правило, долго. При этом не у всех есть возможность, а, главное – желание, отложить жизнь «на потом». В этом случае оформление кредита на потребительские цели – вполне разумный шаг. Просто при подобном решении всегда следует оценить свои финансовые возможности и риски, сравнить предложения банков, воспользоваться кредитным калькулятором и посчитать переплату. При грамотном подходе вашему кошельку ничего не грозит.

К тому же сегодня существует активный тренд на снижение ставок и кредиты уже так не бьют по карману. Если в 2015 году они в среднем составляли 17-20% годовых, то в 2020-ом средняя ставка по потребительским кредитам – 10-12%. Цифры говорят сами за себя, переплата с такими низкими ставками будет незначительной.

Банк Акцепт, как всегда, следует современным тенденциям и в честь своего 30-летия снизил ставки на кредиты наличными!

Вы можете оформить кредит на любые цели от 8,8% годовых! Для этого необходимо:

• заполнить онлайн-заявку на ackept.ru

• получить одобрение по СМС

• забрать деньги в любом офисе банка

Преимущества:

• сумма от 50 до 500 тыс. руб.

• срок от 2 до 5 лет

• без залога и поручителей

• гашение оплата кредита через Интернет-банк

• возможно досрочное погашение

А если у вас уже есть один или несколько кредитов, и вы хотите оптимизировать свои расходы по ним, то идеальным решением станет рефинансирование!

Рефинансируйте до 4 кредитов других банков на сумму до 1 млн. руб. на срок до 5 лет по ставке – от 9,9% годовых в Банке Акцепт!

Преимущества:

• объединение нескольких потребительских кредитов разных банков;

• уменьшение платежа и/или срока по действующим кредитам за счет снижения ставки;

• досрочное погашение.

Кредитование больше не будет для вас больным вопросом, если вы доверитесь Банку Акцепт. Ведь он 30 лет полноценно трудится на благо своих клиентов, именно поэтому ему доверяют будущее!

Подробности по тел.: 8-800-100-27-34 и на akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт» - региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14, пл. Маркса, 7, пр. Дзержинского, 14/3, ул. Б. Хмельницкого, 60/2, ул. Титова, 31, мкрн Горский, 60, ул. Героев Труда, 18/2, Краснообск, ул. Центральная, 2«б», Бердск, ул. Островского, 53/1, Искитим, ул. Комсомольская, 19«б», Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

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