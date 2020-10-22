В Новосибирске от коронавируса умерли шесть человек: что о них известно

От коронавируса за сутки умерли шесть человек. Фото: архив КП

В четверг, 22 октября, стало известно о том, что еще 6 пациентов инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за последние сутки. Об это м сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 57 лет и 68 лет, и женщины в возрасте 54 года, 65 лет, 66 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 548 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 118 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 29 пациентов.

Также за последние сутки коронавирус обнаружили у 180 человек, выздоровели 94 пациента.

С начала эпидемии ковидом заболели 15686, в том числе 980 детей, выздоровели 13353 пациентов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал ситуацию с коронавирусом сложной. Глава региона рассказал, как в области будут бороться с распространение инфекции. Медики по-прежнему настаивают на том, чтобы люди в общественных местах носили защитные маски и соблюдали социальную дистанцию.

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