Новосибирский магазин, где кассир работала без маски, оштрафовали на 130 тысяч рублей

Гипермаркету пришлось выплатить большой штраф. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Суд оштрафовал гипермаркет в Калининском районе на 130 тысяч рублей. Как выяснилось, персонал работал там без спецодежды, а внутри плохо делали уборку.

— Роспотребнадзор Новосибирской области в ходе проведения проверки установил, что в торговом зале гипермаркета низких цен были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. Не все помещения содержались в чистоте. Торговый зал и холодильник мылись без моющих средств, а кассир гипермаркета работал без санодежды и головного убора, — пояснили на сайте Калининского районного суда.

Изучив материалы дела, суд назначил магазину административный штраф.

Напомним, ранее в Искитиме за несоблюдение гигиены оштрафовали ковидный госпиталь на 100 тысяч рублей.

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