«Тушили водой из бутылки»: на парковке строительного гипермаркета загорелся автомобиль

Прохожие пытались сами потушить пожар. Фото: стоп-кадр.

Утром в четверг, 22 октября, на парковке возле «Леруа Мерлен» на улице Мясниковой загорелся автомобиль «Mitsubishi». Это попал на камеры. На видео заметно, как очевидцы пытались потушить пожар водой из бутылки.

— Пожарно-спасательные подразделения выехали в 09:37 по сообщению о возгорании автомобиля. Прибыли на место в 09:42, локализовали открытое горение в 09:44, в 09:46 была полная ликвидация. Горел автомобиль Mitsubishi. Хозяина на месте не было, никто не пострадал, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Причины пожара выясняются.

Напомним,

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