«Их сегодня не будет?»: новосибирцев удивили дороги без утренних пробок

Водители заметили, что на дорогах стало меньше машин.м Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 22 октября, в Новосибирске автомобилисты удивились тому, что оживленные участки дороги утром были без пробок. До работы люди добрались в два раза быстрее, чем обычно. «2ГИС» оценил пробки в Новосибирске всего в 2 балла.

— А сегодня пробки не будет? — пишут в сервисе «2ГИС» водители, которые двигаются на левом берегу по улице Немировича-Данченко.

Сервис «2ГИС» оценил пробки в Новосибирске всего в 2 балла. Фото: скриншот «2ГИС»

Также свободной для проезда оказалась Улица Большевистская и Бердское шоссе на правом берегу.

— На дорогах стало заметно меньше машин, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.

Напомним, в Новосибирске растет количество заболевших коронавирусом. Минздрав опубликовал памятку, кого заберут в больницу с симптомами ковида. Те, кто более коронавирусом в легкой форме, лечится на дому. За последние сутки коронавирус обнаружили у 186 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Травников рассказал, как Новосибирская область будет бороться с коронавирусом во время осенней вспышки.

Глава региона уверен, что строгое следование правилам может помочь предотвратить распространение инфекции. (подробнее)