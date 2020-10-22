«Их сегодня не будет?»: новосибирцев удивили дороги без утренних пробок

Водители заметили, что на дорогах стало меньше машин.м
Фото: Иван МАКЕЕВ
В четверг, 22 октября, в Новосибирске автомобилисты удивились тому, что оживленные участки дороги утром были без пробок. До работы люди добрались в два раза быстрее, чем обычно. «2ГИС» оценил пробки в Новосибирске всего в 2 балла.
— А сегодня пробки не будет? — пишут в сервисе «2ГИС» водители, которые двигаются на левом берегу по улице Немировича-Данченко.
Сервис «2ГИС» оценил пробки в Новосибирске всего в 2 балла. Фото: скриншот «2ГИС»
Также свободной для проезда оказалась Улица Большевистская и Бердское шоссе на правом берегу.
— На дорогах стало заметно меньше машин, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.
Напомним, в Новосибирске растет количество заболевших коронавирусом. Минздрав опубликовал памятку, кого заберут в больницу с симптомами ковида. Те, кто более коронавирусом в легкой форме, лечится на дому. За последние сутки коронавирус обнаружили у 186 человек.
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