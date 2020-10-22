В центре Новосибирска столкнулись такси и иномарка: пострадали водители

Авария случилась возле здания правительства. Фото: 2Гис.

Утром в четверг, 22 октября, в центре Новосибирска возле здания правительства произошло ДТП: столкнулись такси и иномарка. Пострадали водители обеих машин. На место аварии выехала «скорая помощь».

— На Красном проспекте, 22 столкнулись два автомобиля. Mitsubishi Lancer двигался по улице Свердлова со стороны. Пересекая Красный проспект, он столкнулся с автомобилем «KIA Rio», ехавшим по встречной полосе. В результате 37-летнего водителя Mitsubishi доставили в больницу, водителю «KIA» оказана медпомощь на месте — пояснили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, 21 октября ночью произошло ДТП: на пешеходном переходе иномарка сбила 19-летнюю девушку. Ее с сотрясением мозга и переломами увезли в больницу.

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