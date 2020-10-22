«Хорошо, что с собаками была»: сибирячку в лесу напугал обнажившийся эксгибиционист

Сибирячку с собаками в лесу напугал эксгибиционист. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Первомайском районе Новосибирска женщину, выгуливавшую в лесу собак, напугал обнажившийся эксгибиционист. Об этом КП-Новосибирск рассказала ее дочь Алина.

— Она повернулась, а там он стоит. Мама достала телефон, сделала вид, будто звонит в полицию, и побежала домой. Говорит, хорошо, что с собаками была, не так страшно. Такса бегала без поводка, она у нас спокойная, никого не трогает, а на него рыкнула. А вторая собака побольше, фенотип овчарки. Дело в том, что его не всегда можно удержать, поэтому если бы он предпринял какие-то агрессивные действия, ему бы пришлось пенять на себя, — рассказала девушка.

Тропинка через лес ведет к библиотеке и детскому саду. Фото: «2ГИС»

По словам сибирячки, когда мама оправилась от шока, ее накрыла волна возмущения: рядом с лесу находится детский сад и библиотека, много детей там гуляют.

Тем не менее, по словам девушки, мама не стала обращаться в полицию.

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