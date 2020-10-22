Хвостатый геймер: макака, играющая в «Тетрис» на мобильном, стала звездой TikTok

Малыш макаки очень похож на человека: ему интересны игры и видео. Фото: Елена Коринова.

К Новосибирским ветеринарам попал необычный пациент — яванская макака по кличке Сеня. Приехал он из Новокузнецка на операцию — так вышло, что в его родном городе не было специалистов по экзотическим животным. Но у Сени не только необычное происхождение. Он еще и умеет играть в игры на мобильном телефоне, особенно в «Тетрис». Хозяйку настолько умиляет то, насколько Сеня сообразительный, что она завела ему аккаунт в «ТикТок». Кстати, там у маленькой обезьянки уже почти 2 тысячи подписчиков.

Сеня умеет обращаться и с фломастером. Фото: Елена Коринова.

— Сенечка всего год и два месяца. Но ему все интересно, он играет, реагирует на музыку и видео. Он видел, как я телефоном пользуюсь, и все начал повторять, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка Сени Елена Коринова.

Сеня очень любит играть в «Тетрис». Ему нравится, что там быстро двигаются фигурки.

А еще он модник. Фото: Елена Коринова.

— Он включает игру и начинает пальцами водить. У макак, оказывается, движения, совсем как у маленьких деток. У нас есть страничка в «Тиктоке», он умеет листать ее, смотрит видео с собой, с другими животными, очень нравятся мультики. А еще Сеня может в руку фломастер взять, каракули рисует. Пока растет, не знаем, что дальше выйдет, — говорит Елена.

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