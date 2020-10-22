Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В Новосибирске растет количество заболевших коронавирусом. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 октября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1191 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 186 человек, выздоровели 92 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 15506 человек, в том числе у 976 детей, при этом выздоровели 13259 пациентов, скончались 542 человека.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, как регион будет бороться со второй волной вспышки коронавируса. Глава региона назвал ситуацию сложной, а также отметил, чтоб масштаб распространения инфекции больше, чем было весной.

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