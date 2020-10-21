«Бесплатно никто делать ничего не будет»: новосибирцы пожаловались на то, что у них отказались взять тест на коронавирус

Супруги из Новосибирска пожаловались на лечение от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Супруги из Новосибирска пожаловались на лечение от коронавируса. Сибиряки утверждают, что им долгое время отказывались делать тесты на ковид, а потом без осмотра назначили лекарства через WhatsApp. Кроме того, в госпитализации им тоже долгое время отказывали.

— В конце сентября муж почувствовал недомогание — боль в горле, поднялась температура. Вызвали врача на дом для него, пришла доктор и прописала антибиотик, который назначают при ковиде. Терапевт сказала принимать его и сопутствующие лекарства для поднятия иммунитета. Горло даже не посмотрела. А на вопрос о том, нужно ли сделать КТ легких или сдать тест, она ответила, что бесплатно нам ничего никто делать не будет, — рассказала сибирячка изданию «Сибкрай.ru».

Спустя неделю лечения, температура у мужа сибирячки сбилась с 39,5 до 38. Врач позвонила один раз, чтобы узнать о самочувствии мужчины. Однако лично она решила с ним больше не контактировать.

— Тогда муж решил все-таки сделать КТ, так как стало сложно дышать. Результат показал двустороннюю пневмонию. Позвонили в «скорую». В «скорой» сказали, что госпитализация только по назначению врача. Муж спросил, а если начнет задыхаться… На что ответили :«Вот когда задыхаться будете, тогда и звоните», — продолжает Ольга.

Тогда супруги вызвали терапевта и получили от нее направление в больницу. На вопрос мужчины о том, не стоит ли ему вызвать скорую, чтобы не перемещаться лишний раз по улице, ему ответили, что скорая к нему не поедет, ведь больница находится рядом.

В больнице, однако, мужчину принимать без результата теста отказались и отправили домой, посоветовав вызвать скорую, чтобы она увезла его в нужное отделение.

Приехавшая скорая все-таки забрала сибиряка в больницу. А вот его жену, тем не менее, врачи оставили дома. При этом круг контактов мужчины медики тоже не обозначили.

Так терапевт назначила женщине лекарства. Фото: «Сибкрай.ru»

После того, как у мужчины был готов положительный тест на коронавирус, его супруга решила оформить на работе больничный. Она позвонила тому терапевту, который занимался лечением их семьи и объяснила ей свои симптомы. Врач же решила сразу, без осмотра, назначить женщине антибиотики — рецепт отправлен был по WhatsApp. Терапевт также пообещала сибирячке, что придет к ней делать тест на коронавирус через семь дней. Но с того момент прошло уже одиннадцать, а к женщине никто так и не приходил.

Сейчас женщина планирует сдавать тест самостоятельно, а у ее мужа в итоге выявлено поражение легких 28%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru