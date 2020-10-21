Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Общество

«Бесплатно никто делать ничего не будет»: новосибирцы пожаловались на то, что у них отказались взять тест на коронавирус

Супруги также рассказали, что лекарство терапевт прислала им на WhatsApp
Галина СИМОНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Супруги из Новосибирска пожаловались на лечение от коронавируса.

Супруги из Новосибирска пожаловались на лечение от коронавируса.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Супруги из Новосибирска пожаловались на лечение от коронавируса. Сибиряки утверждают, что им долгое время отказывались делать тесты на ковид, а потом без осмотра назначили лекарства через WhatsApp. Кроме того, в госпитализации им тоже долгое время отказывали.

— В конце сентября муж почувствовал недомогание — боль в горле, поднялась температура. Вызвали врача на дом для него, пришла доктор и прописала антибиотик, который назначают при ковиде. Терапевт сказала принимать его и сопутствующие лекарства для поднятия иммунитета. Горло даже не посмотрела. А на вопрос о том, нужно ли сделать КТ легких или сдать тест, она ответила, что бесплатно нам ничего никто делать не будет, — рассказала сибирячка изданию «Сибкрай.ru».

Спустя неделю лечения, температура у мужа сибирячки сбилась с 39,5 до 38. Врач позвонила один раз, чтобы узнать о самочувствии мужчины. Однако лично она решила с ним больше не контактировать.

— Тогда муж решил все-таки сделать КТ, так как стало сложно дышать. Результат показал двустороннюю пневмонию. Позвонили в «скорую». В «скорой» сказали, что госпитализация только по назначению врача. Муж спросил, а если начнет задыхаться… На что ответили :«Вот когда задыхаться будете, тогда и звоните», — продолжает Ольга.

Тогда супруги вызвали терапевта и получили от нее направление в больницу. На вопрос мужчины о том, не стоит ли ему вызвать скорую, чтобы не перемещаться лишний раз по улице, ему ответили, что скорая к нему не поедет, ведь больница находится рядом.

В больнице, однако, мужчину принимать без результата теста отказались и отправили домой, посоветовав вызвать скорую, чтобы она увезла его в нужное отделение.

Приехавшая скорая все-таки забрала сибиряка в больницу. А вот его жену, тем не менее, врачи оставили дома. При этом круг контактов мужчины медики тоже не обозначили.

Так терапевт назначила женщине лекарства. Фото: «Сибкрай.ru»

Так терапевт назначила женщине лекарства. Фото: «Сибкрай.ru»

После того, как у мужчины был готов положительный тест на коронавирус, его супруга решила оформить на работе больничный. Она позвонила тому терапевту, который занимался лечением их семьи и объяснила ей свои симптомы. Врач же решила сразу, без осмотра, назначить женщине антибиотики — рецепт отправлен был по WhatsApp. Терапевт также пообещала сибирячке, что придет к ней делать тест на коронавирус через семь дней. Но с того момент прошло уже одиннадцать, а к женщине никто так и не приходил.

Сейчас женщина планирует сдавать тест самостоятельно, а у ее мужа в итоге выявлено поражение легких 28%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru