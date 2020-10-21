«Вот проказник»: медвежонок Норди из Новосибирского зоопарка бросил посетителям свою канистру

Норди решил бросить свою канистру посетителям. Фото: Кадр из видео

Белые медведи из Новосибирского зоопарка уже давно стали любимцами посетителей. Около их вольера всегда собирается много людей — и мишкам это, похоже, нравится. Грозные с виду северные хищники с радостью плещутся в своем бассейне, играют с игрушками и даже не прочь вовлечь в эту игру сибиряков.

К примеру, недавно постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова опубликовала на своем YouTube-канале видео, где один из белых медвежат — Норди — бросает свою канистру в сторону ограждения вольера, где стояли люди.

— Норди, похоже, решил подарить мне канистру, — подписала сибирячка ролик.

В комментариях под видеороликом многие сибиряки написали, что подросший медвежонок становится все большим озорником. И с каждым днем все больше завоевывает сердца людей:

— Норди, проказник, весь в своего папу. Кай тоже все свои игрушки на сетку забросил.

— Да это просто вы ему сильно понравились.

— Это он играет с вами так. Наверное, хотел, чтобы вы ему ее обратно бросили, — пишут люди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru