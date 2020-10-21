Матч «Сибирь»-«Трактор» 21 октября 2020 года: болельщики ликуют

Матч «Сибирь»-«Трактор» завершился победой новосибирских хоккеистов. Фото: https://vk.com/hcsibir1962

Матч «Сибирь»-«Трактор» 21 октября 2020 года завершился победой новосибирских хоккеистов. Игра закончилась со счетом 3:1.

— «Сибирь» начала матч с пропущенной шайбы, однако шайбы Олега Ли, Юусо Пуустинена и контрольная от Миловзорова Егора на исходе третьего периода, помогли прервать шестиматчевую серию поражений победой со счетом 3:1, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Следующий матч новосибирские хоккеисты проведут на льду ЛДС «Сибирь» 26 октября и сыграют против казахстанского «Барыса».

В комментариях под постом болельщики бурно радовались победе любимой команды. Сибиряки пожелали хоккеистам удачи и в следующих матчах:

— Наконец-то! Молодцы ребята!

— «Сибирь» — молодцы!

— Ребята круты! Верим в вас, удачи на следующих матчах, — пишут люди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru