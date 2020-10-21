«Телефоны сели»: новосибирцы, у которых сломалась машина, заблудились и провели ночь в лесу

Ночевать супругам из Черепановского района пришлось в лесу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Двое сибиряков, возвращавшихся из Алтайского края, заблудились в темноте и не смогли найти дорогу домой. Ночевать супругам из Черепановского района пришлось в лесу.

— Они гостили у родственников в Алтайском крае. Домой поехали уже вечером, когда было темно. Но по дороге у них сломались фары, и они сбились с пути. Какое-то время они еще плутали там, пока у них не кончился бензин. Примерно до часу ночи они еще были на связи, но в темноте не могли сориентироваться и даже примерно сказать, где они находятся. В итоге, ночевать супругам пришлось в лесу. К счастью, они смогли разжечь костер и не замерзли. Уже ближе к утру их нашли рыбаки, заметившие костер. Они же и поделились с ними бензином, — рассказал КП-Новосибирск глава Карасевского сельсовета Черепановского районе Новосибирской области Владимир Сорокин.

Заправив машину, в светлое время суток сибирякам все-таки удалось отыскать дорогу и благополучно добраться домой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru