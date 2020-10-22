Погода в Новосибирске на 22 октября 2020 года: синоптики рассказали, будет ли дождь

В Новосибирск возвращаются дожди. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске 22 октября 2020: снова возвращается похолодание. Метеорологи обещают дождь.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +9 — +11 градусов и постепенно понизится до +4 — +6 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области днем похолодает от + 12 до +5 градусов, ночью — до -3 градусов. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Подует юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами будут порывы до 20.

«Яндекс. Погода» обещает небольшой дождь, утром будет +9 градусов, а к вечеру похолодает до +2.

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