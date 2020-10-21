«Вывели на улицу 650 человек»: в Новосибирске эвакуировали людей из магазина «Леруа Мерлен»

В Новосибирске эвакуировали покупателей строительного гипермаркета по адресу Фабричный переулок,11. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске эвакуировали покупателей строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» по адресу Фабричный переулок,11. Очевидцы происходящего в соцсетях отмечают, что всего на улицу вывели около 650 человек.

— Из здания вывели примерно 500 посетителей и 150 человек персонала. Как сообщают очевидцы, причиной произошедшего стало поступившее сообщение о минировании. Около магазина находятся правоохранители, внутрь никого не пускают, — сообщает паблик «АСТ-54».

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пообещали прокомментировать этот инцидент позже. Мы будем следить за развитием событий.

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