В Новосибирске подвели итоги регионального этапа проекта «Знаю Россию»

Участница проекта собирает спилс-карту. Фото: Евгения МОРЕВА

Федеральный проект «Знаю Россию» - программа, которая действует с 2016 года. Ее цель - повысить уровень знаний по географии, истории, а также федеративному устройству России, административно-территориальному устройству ее субъектов. В основе программы - инновационная разработка - спилс-карта (магнитный пазл, собирающийся из деталей, которые повторяют контур границ географических объектов) с границами страны и ее субъектов.

Региональный этап всероссийского проекта впервые прошел в Новосибирской области. Стартовал он 1 августа, а завершился 30 сентября. Попробовать свои силы могли участники всех возрастов, а число попыток не ограничивалось. На сайте motovskikh.ru/russia участники в онлайн-режиме проходили два теста: «Как хорошо вы знаете Россию?» и «Как хорошо вы знаете Новосибирскую область?».

- В общей сложности было подано 1200 заявок, из них 498 - на проект «Знаю Россию» и 712 - «Знаю Новосибирскую область». На 100 процентов Россию знают 37 человек из подавших заявки, а Новосибирскую область - 222 человека. Участники, показавшие 100-процентный результат, получат дипломы победителя регионального проекта «Знаю Россию», - рассказала эксперт отдела по организации и проведению мероприятий отдела ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Наталья Москаленко.

На втором этапе, провести который планировалось в октябре, должны были состояться поездки в самые активные районы региона. Там участники должны были собирать спилс-карту Новосибирской области и России. Но в связи с эпидемиологической ситуацией проведение второго этапа откладывается.