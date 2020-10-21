В мэрии рассказали, как обработают дороги Новосибирска перед гололедом

На дорогах ожидается гололед. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики прогнозируют похолодание в Новосибирской области с 23 октября. В город придет мокрый снег, заморозки и сильный ветер. На дорогах ожидается гололед.

— Профильные департаменты и организации обеспечат контроль за своевременным покрытием дорог противогололедным материалом, уделят особое внимание остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам, спускам и подъемам, мостам, путепроводам и иным инженерным коммуникациям, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Сибирякам также напомнили, что при возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций, они могут позвонить по номеру 051 в единую диспетчерскую службу.

Напомним, на ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются заморозки до -7 градусов. Средняя температура воздуха будет составлять 3-6 градусов тепла. Скорость ветра будет достигать в среднем 5-6 метров секунду,22 октября возможны порывы до 20 метров в секунду. В четверг 22 октября и пятницу 23 октября ожидаются осадки в виде дождей, а на выходных 24 и 25 октября возможен мокрый снег. Атмосферное давление будет удерживаться в на отметке в среднем 747-757 миллиметров ртутного столба.

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