Поиски 82-летней пенсионерки, пропавшей в садоводстве под Новосибирском, закончились трагедией

Поиски бабушки завершились трагедией. Фото: «Лиза Алерт»

В среду, 21 октября, стала известна судьба 82-летней бабушки, которая 17 октября ушла с дачи, которая расположена в СНТ «Домостроитель» Колыванского района, и пропала. Пожилую женщину искали четверо суток. Сибирячка взяла с собой телефон. До того, как пропала связь, она успела рассказать, что находится где-то в поле и не знает, куда идти.

Бабушку нашли мертвой в поле на окраине СНТ «Удачное», примерно в двух километрах от места, где она пропала. Как сообщили в СК по Новосибирской области, следов насильственно смерти на теле не обнаружено.

Пенсионерка ушла примерно на два километра от своей дачи. Фото: «Яндекс.Карты»

— Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Известно, что у пенсионерки была проблема со слухом, по телефону она не слышала, что ей говорили.

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