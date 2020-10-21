В Новосибирске аптекарь продавала наркоманам глазные капли и антидепрессанты без рецепта: за ней пришла полиция

У фармацевтов изъяли почти 2 килограмма лекарств с сильнодействующими веществами. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске 45-летняя женщина-фармацевт основала группу, которая почти год без рецепта продавала сильнодействующие лекарства. Банду задержала полиция при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром». Всего у наркодилеров изъяли 1,5 килограмма тропикамида и 100 граммов прегабалина.

За сбыт препаратов сибиряки выручили крупные суммы. Фото: ГУ МВД по НСО

— В состав группы входили две женщины 26 и 45 лет и мужчина 35 лет. 45-летняя сотрудница аптеки в Кировском районе ставила на учет сильнодействующие препараты как безрецептурные, снимала с лекарств маркировку. 26-летняя женщина заказывала и сбывала препараты. Клиентов подбирал 35-летний предприниматель. С декабря 2019 года они сбывали препараты из рук в руки своим знакомым из числа наркозависимых, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция возбудила уголовные дела по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Сибиряков пока отпустили под подписку о невыезде. Им грозит до 8 лет лишения свободы за преступление.

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