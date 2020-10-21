Пьяный дебошир вызвал на помощь полицию

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

19 октября в 18.17 в дежурную часть Агентства поступил сигнал тревоги из магазина сотовой связи, расположенного на площади К. Маркса в Ленинском районе Новосибирска. Бойцы ГБР прибыли через минуту и по просьбе продавцов выпроводили на улицу пьяного мужчину, мешавшего работать. Оказавшийся за дверями дебошир тем не менее успокоиться не пожелал: угрожая физической расправой всем присутствующим, он попытался взять салон штурмом. Однако силы оказались не равны, и, быстро поняв это, хулиган вызвал по телефону подмогу - полицию.

Бойцам ГБР свидетели происшествия сообщили, что пьяный дебошир сначала напал с кулаками на продавцов павильона по продаже беляшей, но после вмешательства сотрудников соседнего магазина сотовой связи переключился на них.

Тем временем к месту происшествия прибыл вызванный наряд полиции. Ему «гвардейцы» и передали нарушителя порядка для дальнейшего разбирательства.