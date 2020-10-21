Сибирячку, задержанную по делу о краже золота на 5 миллионов, оставили под стражей

Камеры зафиксировали, как девушка выносит драгоценности. Фото: запись с камеры наблюдения.

Не удалось сменить камеру изолятора на подписку о невыезде 29-летней экс-сотруднице ювелирного салона Екатерине. Она вынесли из магазина увесистый багаж драгоценностей – по предварительным данным на сумму не менее 5 миллионов рублей.

Когда за дело взялась полиция, девушка заявила, что не планировала кражу.

— Мне написал человек. Говорит: «Нам нужны аудиторы, которые будут в ювелирных магазинах работать». Он мне сразу дал телефон, говорит: «Вот там есть Александр, директор ювелирного магазина «Диадема». Позвони ему, будешь работать обычным продавцом. Нужно будет следить за его внутренней базой: что он делает легально, а что — нелегально, — поделилась Екатерина своей версией с КП—Новосибирск.

Говорит, что ей, как «аудитору» и поручили для проверки товара вынести его тайком от директора. Золото, по ее словам, забрали таинственные наниматели на работу.

Екатерину дважды задерживала полиция. В первый раз столичные правоохранители ее сразу же отпустили. В Новосибирске же их коллеги обратились в суд с настоянием взять Екатерину под стражу. Она обжаловала такую позицию суда. Но апелляция не встала на ее сторону.

- Решение районного суда оставлено в силе, - пояснила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела Прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

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