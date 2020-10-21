Новосибирцев напугал мужчина на крыше магазина: они вызвали спасателей

Очевидцы заодно вызвали полицейских. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого 26-летний парень залез на крышу двухэтажного магазина. Перед этим он выпил алкоголь и, несмотря на небольшую высоту, сам спуститься обратно не смог. На помощь сибиряку пришли спасатели.

— Случай произошел утром 20 октября. Прибыв на место, спасатели с помощью альпснаряжения сняли с крыши молодого человека в состоянии алкогольного опьянения. Он передан сотрудникам отдела полиции.

В ГУ МВД прокомментировали инцидент.

— Очевидцы сообщили, что на крыше магазина по адресу Богдана Хмельницкого, 115 находится молодой человек. Его доставили в полицию для установления личности и объяснений. Криминальных причин нет, позже мужчину отправили домой, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

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