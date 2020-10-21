В Новосибирске отремонтировали сквер «25 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Новосибирский сквер преобразился. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

В Новосибирске появился еще один уголок, где сибиряки могут отдохнуть все семьей, - сквер «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Первомайском районе. Работы там шли в течение двух лет, и вот, наконец-то, благоустройство сквера завершено.

- Благодаря участию жителей Первомайского района мы за два года из заброшенной территории сделали прекрасную зону отдыха. Это замечательное место, красивое, на высоком берегу реки Ини. В прошлом году здесь появилась смотровая площадка, откуда открывается живописный вид. В этом году в сквере завершились благоустроительные работы: проведена перепланировка, оформлено пространство для новой аллеи, обустроен ещё один вход и обновлены ограждения. На детской площадке уже играют ребятишки. В планах – оборудовать спортгородок, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Анатолий Локоть оценил проделанную работу. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

В сквере полностью обновили дорожки : часть из них заасфальтировали, другую сделали из отсева – они предназначены для занятий спортом. По периметру сквера отремонтирован забор, обновлена входная группа.

Как рассказала директор МКУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова, на следующий год запланированы работы по озеленению сквера. Будут восстановлены газоны, высажена новая аллея. У центрального входа появится новый цветник. Все работы обошлись в 7,5 миллионов рублей.

- Наша задача – благоустраивать и озеленять каждый год одну-две городских территории. Такие площадки есть в каждом районе, у нас уже есть конкретные предложения от горожан, – отметил мэр Анатолий Локоть.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru