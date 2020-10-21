Новый пик заражения: в Новосибирске коронавирусом заболели 186 человек за сутки

Число заболевших растет с каждым днем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 21 октября, был поставлен новый рекорд по заболеваемости в Новосибирской области. За сутки заболели коронавирусом еще 186 человек. Среди заболевших — 19 детей. Выписались из больниц тем временем еще 92 человека.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 15 506 человек, из них — 976 детей. 13 259 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 533 человека, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 123 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 27 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 72 ребенка: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 3 565 взрослых пациентов.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 191 пациент.

Всего в Новосибирской области провели 637 950 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 999 жителей области, 50 495 человек сняты меднаблюдения.

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