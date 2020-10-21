«Жалко до слез»: из-за коронавируса сибирячка продала всех лошадей из конного клуба

Сибирячка распродала коней в разные города, где о них смогут позаботиться. Фото: Конный Клуб «Эдельвейс» https://vk.com/kk.edelweiss

В Бердске конно-спортивному клубу «Эдельвейс» пришлось распродать своих лошадей. Из-за пандемии коронавируса клуб обанкротился. Об этом КП-Новосибирск рассказала владелица конюшен Людмила Чурилова.

— Мы почти три месяца, с конца марта и до июня, вообще не работали, и сейчас, во время второй волны, непонятно, как можно восстановиться. Стало совсем тяжело, поэтому конный клуб закрыли, лошадей распродали. Наш пони уехал в Питер в пони-клуб, будет катать детей, две лошади уехали в Тогучин в частное подворье. Осталась только моя лошадь и еще две частные. Не решила, куда отдам свою, может, тоже найду нового хозяина. Жалко до слез, — рассказала КП-Новосибирск Людмила Чурилова.

Она также прокомментировала слухи о том, что коней якобы собираются отправить на бойню из-за финансовых проблем.

— Это все неправда, мы никогда не собирались. Пусть это будет на совести тех, кто хотел нас опорочить. Все лошади в хороших руках, — ответила Людмила.

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