Метеорный поток Ориониды 21 октября 2020 года в Новосибирске: где смотреть на падающие звезды

Метеорный поток можно будет разглядеть невооруженным глазом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцы уже через несколько часов смогут наблюдать красивое природное явление - метеорный поток Ориониды 21 октября 2020 года в Новосибирском. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались, где и когда их будет видно лучше всего.

ЧТО ТАКОЕ ОРИОНИДЫ?

Ориониды — это ежегодный метеорный поток, который порожден знаменитой кометой Галлея. Поток метеоров активен с 2 октября по 7 ноября, а пик падающих звезд можно наблюдать в ночь с 21 октября на 22 октября.

— Когда комета проходит через Солнечную систему, Солнце сублимирует часть льда, позволяя частицам породы оторваться от кометы. Эти частицы продолжают движение по орбите кометы и порождают метеоры — те самые падающие звезды, которые влетают в верхние слои атмосферы Земли со скоростью 64 км/ч и сгорают, не долетев до земли, — рассказала астрофотограф Алексей Чикуров.

КОГДА НАБЛЮДАТЬ МЕТЕОРНЫЙ ПОТОК?

Астрономы рекомендуют наблюдать падающие звезды за городом, где на небе нет городской засветки. Но можно разглядеть метеорный поток даже в городе, если встать рано утром до рассвета.

— Пик метеорного потока начинается в созвездии Ориона на южном небосклоне. Само созвездие выглядит как бант, его будет хорошо видно после 05:00 утра. В промежуток между 05:00 и 06:00 утра следует попытать удачу и найти в небе метеоры, — сообщил специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

ГДЕ НАБЛЮДАТЬ МЕТЕОРНЫЙ ПОТОК ОРИОНИДЫ?

Лучше всего метеоры будет видно за городом. Однако некоторые астрономы рекомендуют утром отправиться Ключ-Камышенское плато, либо на пляж в районе Заельцовского бора.

— Можно просто наблюдать падающие звезды без оптических приборов. Важно одеваться тепло, потому что ясными ночами температура может опускаться значительно ниже нуля. Стоит взять с собой термос горячего напитка и бутерброды, — рассказал астрофотограф Алексей Чикуров.

КАК СФОТОГРАФИРОВАТЬ ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ?

Для фотографирования метеоров вполне подойдет зеркальная камера с широкоугольным объективом на штативе, утверждают фотографы. Электропривод для штатива с компенсацией суточного вращения неба будет хорошим дополнением.

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