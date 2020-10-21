«На асфальте — лужа крови»: в Новосибирске иномарка сбила 19-летнюю девушку

Вокруг пострадавшей собралась толпа очевидцев. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Ночью в среду, 21 октября, в Новосибирске на улице Никитина сбили 19-летнюю девушку. Ее с травмами увезли в больницу.

— 47-летний водитель автомобиля «Мазда Фамилия» в состоянии алкогольного опьянения двигался по улице Никитина со стороны Пролетарской в сторону улицы Далидовича. Возле дома № 189а по улице Никитина он наехал на девушку 19 лет, которая переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка госпитализирована с диагнозом сотрясение головного мозга, ушибленная рана лба, открытый перелом правой большеберцовой кости, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

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Напомним, 21 октября также на улице Никитина произошло еще одно ДТП: «ВАЗ» столкнулся с грузовиком. В итоге пострадал водитель «ВАЗа».

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