Молодежная аудитория выбирает контент с Моргенштерном

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Более половины подростков проводят не менее двух с половиной часов в неделю за просмотром контента, так или иначе связанном с Моргенштерном.

Совокупный объем мобильного интернет-трафика, который «приземлялся» на ресурсы, связанные с деятельностью артиста за эти три месяца, сравним с совокупным объемом мобильного трафика, который генерирует небольшой российский город или административный округ столицы.

С июля по сентябрь текущего года почти каждый абонент МТС в возрасте от 15 до 19 лет так или иначе сталкивался с творчеством Моргенштерна при просмотре контента с мобильного устройства. Общее количество активностей юношей и девушек подросткового возраста, связанное с деятельностью артиста в сети, превышает их активность по таким направлениям как: «образование» (два из трех анализируемых месяца – пришлись на время летних каникул), «спорт» и «покупки».

В микроисследовании проанализирована совокупность факторов, в том числе поведенческие активности и обезличенный трафик пользователей на официальные аккаунты в Instagram, Youtube, VK, TikTok; активность пользователей, связанная с артистом, в билетных сервисах МТС; количество прослушиваний композиций в приложении МТС Music.

«Моргенштерн» действительно выделяется как отдельное самостоятельное явление, наравне с такими категориями как «интернет-магазины», «еда», «развлечения» и так далее. Мы сталкиваемся с этим впервые и пока сложно сказать, насколько появление таких категорий в метриках станет регулярным, отметили к компании.