«Никаких антибиотиков»: врач, переболевшая коронавирусом, объяснила, как лечить COVID-19

Людмила Овчинникова рассказала, как лечила у себя коронавирус. Фото: m.d.la

Терапевт Людмила Овчинникова, переболевшая коронавирусом, рассказала о своем лечении. По словам медика, с болезнью она справилась без антибиотиков и тонны таблеток и объяснила, почему.

Первые симптомы инфекции она почувствовала, когда дежурила ночью.

— Сидела за компьютером, и вдруг почувствовала, что начали сильно болеть ноги, подумала, что просто устала. Сдала смену, переоделась, вышла на улицу. По прогнозу там холодно, пошел первый снег, дует пронизывающий ветер, а мне так хорошо! В автобусе внезапно накрыла слабость, боль в теле, озноб и жар одновременно. В полубреду доехала до дома. Сразу же открылся сухой кашель, — рассказала Людмила в своем аккаунте Инстаграма. — На пятый день пропало обоняние. Муж попросил заценить его парфюм, а я не смогла. На сегодняшний день остались только сильная слабость, кашель и одышка при разговоре. Сильно сохнут все слизистые оболочки — настолько сильно, что невозможно спать.

Муж Людмилы также заболел коронавирусом. КТ показало, что поражение легких составляет 35% без признаков дыхательной недостаточности. При таких показателях, говорит Людмила, можно лечиться дома.

По словам медика, антибиотики они не пили. Из лекарств принимали только анальгетик, чтобы снять жар и боль в мышцах. От боли в горле — леденцы и постоянное питье. При сухости в носу — физраствор. М чтобы хорошо отходила мокрота при кашле — отхаркивающее средство.

Врач объяснила, почему не принимала антибиотики. Кстати, муж с пневмонией также не употреблял их.

— Антибиотик при ковиде нужен, как рыбке зонтик. Только в 10% при коронавирусной инфекции присоединяется сверху еще и бактериальная, которая требует назначения антибиотиков, — отметила Людмила.

По словам медика, пить антибиотики без назначения не только вредно, но и опасно.

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