Готовятся к худшему: из-за вспышки коронавируса в Новосибирске возобновят работу обсерваторы

В Новосибирске готовят три обсерватора из-за вспышки коронавируса. Фото: архив КП

Из-за вспышки коронавируса в Новосибирске санатории снова перепрофилируют под обсерваторы. Напомним, весной там размещали тех, кто прилетел из стран и регионов, в которых было большое количество зараженных коронавирусом.

Под обсерваторы отдадут три санатория: «Лунный камень», «Заря» и «Обские зори».

— Там уже не принимают пациентов. На подготовку учреждений под нужды обсерваторов потребуется около недели, — рассказали в мэрии Новосибирска.

Напомним, в первую волну заболевания работала пять обсерваторов. За весь период через обсерваторы прошло 1623 человека. Там размещались люди, контактировавшие с зараженными. Всего в пяти учреждениях было выявлено 100 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

Напомним, по данным оперштаба правительства региона, количество заболевших коронавирусом с каждым днем растет. Власти настоятельно рекомендуют в общественных местах носить защитные маски и держать социальную дистанцию. В регионе продлен режим повышенной готовности до конца октября.

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