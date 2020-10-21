«Вытащили из погреба»: сибирячки получили срок за то, что украли у соседа картошку и квашеную капусту

Сибирячки украли у соседа продукты и пошли под суд. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Краснозерский районный суд вынес приговор двум сибирячкам. Женщины через окно залезли в дом к соседу и украли у него продукты. Из погреба они взяли картошку и банку квашенной капусты, по пути на чердак со стола прихватили манку, а на чердаке нашли табак. Это произошло 6 апреля около двух часов ночи.

Сумма ущерба составила почти 1400 рублей. Его подруги полностью возместили.

— Женщины полностью признали свою вину. Одной было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев условно, другой — 1 год и 6 месяцев, — сообщили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.

КП-Новосибирск писала, что ранее в Красноозерском районе полицейские задержали мужчину, который ехал по трассе на газонокосилке. Ранее он отдыхал на турбазе у озера.

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