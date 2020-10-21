Сильно спешил: сибиряк уехал с турбазы на газонокосилке

Сибиряка остановили ДПС, когда он ехал на газонокосилке. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Под Новосибирском инспекторы ДПС задержали мужчину, ехавшего по трассе на газонокосилке. Это произошло на автодороге «Лотошное-Конево» в Красноозерском районе. Выяснилось, что таким образом мужчина ехал уже 6 часов. За руль газонокосилки он сел после того, как выпил спиртное.

— Это было 12 июля. Сибиряка обвинили в нарушении правил дорожного движения. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание — 180 часов обязательных работ. Также ему теперь запрещено садиться за руль два года. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, — сообщили в Краснозерском районном суде.

Известно, что прежде чем выехать отправиться в путешествие на газонокосилке, мужчина был на турбазе. Он отдыха у озера Коневское.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru