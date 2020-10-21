Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

За последние сутки от коронавируса снова умерли шесть пациентов. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 октября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1105 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 169 человек, выздоровели 86 пациентов.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса в регионе.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 15305 человек, в том числе у 957 детей, при этом выздоровел 13167 пациент, скончались 539 человек.

В минздраве объяснили, к кому при коронавирусе приедет «Скорая помощь» и кого положат в больницу. Медики составили памятку для тех, кто подозревает у себя ковид.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В минздраве объяснили, к кому при коронавирусе приедет «Скорая помощь» и кого положат в больницу.

Медики составили памятку для тех, кто подозревает у себя ковид. (подробнее)