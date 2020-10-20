Врач рассказал, через какие предметы в доме легче всего заразиться коронавирусом

Врач-иммунолог рассказал, через какие предметы, которые есть в любом доме, можно легко заразиться коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, через какие предметы, которые есть в любом доме, можно легко заразиться коронавирусом. Медик также дал рекомендации, как лучше встречать гостей в период пандемии.

По его словам, заразиться ковидом можно через обычное бумажное полотенце. Ведь на этом предмете домашнего обихода могут «поселиться» вирусы, если им воспользуется человек, который плохо вымоет руки. Поэтому гостям лучше предлагать одноразовые бумажные полотенца. Кроме того, инфекция также легко передается через посуду — на ней часто остаются частички слюны. По этой причине не стоит предлагать гостям свою посуду или есть из посуды хозяев в чужом доме. Одним из самых «грязных» мест в доме являются дверные ручки — после контакта с ними необходимо тщательно мыть руки.

— Проблема также заключается в том, что приточно-вытяжная вентиляция в современных квартирах обычно есть только на кухне и в санузле. Из-за этого в комнатах не обеспечивается достаточная циркуляция воздуха. Поэтому помещения нужно как можно чаще проветривать, а также проводить там уборку с использованием спиртосодержащих средств, — пояснил изданию NEWS.ru Владимир Болибок.

Особую опасность эти предметы представляют в том случае, если вы живете в одном доме с человеком, болеющим коронавирусом. В таком случае, ему лучше отвести отдельную комнату, а домочадцам быть особенно внимательными в соблюдении всех вышеперечисленных рекомендаций и мер предосторожности.

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