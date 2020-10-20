Терапевт назвала лекарства, которые необходимо иметь в своей аптечке во время вспышки коронавируса

Врач-терапевт рассказала, какие лекарства стоит иметь в своей аптечке на время пандемии. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Врач-терапевт рассказала, какие лекарства стоит иметь в своей аптечке на случай проявления каких-либо симптомов, похожих на коронавирус. Она также отметила, что, несмотря на богатое разнообразие медикаментов, доступных людям, в случае недомогания всегда лучше обратиться за помощью к специалисту.

— В своей аптечке стоит иметь препараты для понижения температуры. Также антибиотики, но не пенициллинового ряда, а макролиты. Их применяют для лечения пневмонии. Однако тут нужно внимательно относиться к выбору препарата — его прописывает врач. Не будет лишним иметь в своей домашней аптечке антивирусные препараты и препараты, разжижающие кровь. Кроме того, всегда дома должны быть лекарства для поддержания здоровья кишечника — это лактобактерии, бифидобактерии. Потому как здоровый кишечник — это 80% нашего иммунитета, — рассказала врач-терапевт Людмила Лапа изданию NEWS.ru.

Медик также отметила, что сейчас очень важно соблюдать режим правильного питания, часто проветривать помещения, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

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