Погода в Новосибирске на 21 октября 2020 года: в город вернется тепло

21 октября будет ясно и тепло. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Погода в Новосибирске 21 октября 2020 порадует сибиряков. Синоптики обещают потепление, в некоторых районах области — до +20 градусов.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +11 — +13 градусов, ночью +2 — +4 градуса. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +10 — +15, местами до +20 градусов, ночью — 0 — +5 градусов. Синоптики ожидают, что будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Подует юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами будут порывы до 13.

«Яндекс. Погода» обещает ясный, солнечный день, лишь к вечеру небо затянут облака. Утром будет +4 градусов, а к полудню прогреется до +13.

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