Театр «Глобус» в Новосибирске закрылся для зрителей из-за коронавируса

Постановки в «Глобусе» были перенесены на более поздние даты. Фото: Артём Котельников

Еще один театр в Новосибирске временно приостановил показ спектаклей. Постановки в «Глобусе» были перенесены на более поздние даты.

— Решение о переносе показов спектаклей принято руководством в связи с ростом респираторных заболеваний. Часть сотрудников также переведена на удаленную работу, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе театра.

С 22 по 27 октября запланированные спектакли будут перенесены на декабрь-январь 2020-2021 года. При этом все билеты остаются действительными. Если же предложенная новая дата показа спектакля будет неудобна для зрителей, они могут перебронировать билеты на другую постановку из текущего репертуара театра или вернуть билеты по месту приобретения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что свою работу приостановил театр «Красный факел», а также театр Афанасьева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru