В мэрии рассказали, сколько новосибирских детских садов закрыли из-за коронавируса

На сегодняшний день полностью свою работу остановил только один садик.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В мэрии Новосибирска опубликовали список детских садов, закрытых из-за эпидемиологической обстановки в регионе. На сегодняшний день полностью свою работу остановил только один садик.
— Согласно информации департамента образования, в Новосибирске закрыто только одно дошкольное учреждение — детский сад № 450. Он был закрыт по решению заведующей с 20 октября из-за заболевших ОРВИ: более 40 % сотрудников и более 20 % детей в каждой группе. Детский сад № 430 был закрыт на двухнедельный карантин из-за зарегистрированного случая заболевания коронавирусом. Вернулся к работе сад в понедельник, 19 октября. Все остальные дошкольные учреждения города работают в штатном режиме, — сообщает мэрия города Новосибирска.
Напомним, в настоящее время в Новосибирской области зарегистрировано 15 305 случаев COVID-19. Из-за коронавируса полностью закрыли на карантин лицей № 2 в Красноозерском районе. На дистанционное обучение 314 классов из разных школ.
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