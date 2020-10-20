В мэрии рассказали, сколько новосибирских детских садов закрыли из-за коронавируса

На сегодняшний день полностью свою работу остановил только один садик. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В мэрии Новосибирска опубликовали список детских садов, закрытых из-за эпидемиологической обстановки в регионе. На сегодняшний день полностью свою работу остановил только один садик.

— Согласно информации департамента образования, в Новосибирске закрыто только одно дошкольное учреждение — детский сад № 450. Он был закрыт по решению заведующей с 20 октября из-за заболевших ОРВИ: более 40 % сотрудников и более 20 % детей в каждой группе. Детский сад № 430 был закрыт на двухнедельный карантин из-за зарегистрированного случая заболевания коронавирусом. Вернулся к работе сад в понедельник, 19 октября. Все остальные дошкольные учреждения города работают в штатном режиме, — сообщает мэрия города Новосибирска.

Напомним, в настоящее время в Новосибирской области зарегистрировано 15 305 случаев COVID-19. Из-за коронавируса полностью закрыли на карантин лицей № 2 в Красноозерском районе. На дистанционное обучение 314 классов из разных школ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области из-за коронавируса закрыли лицей

Об этом рассказал министр образования Сергей Федорчук (подробнее).