«Позаботьтесь о дочке»: сибирячка покончила с собой, оставив трехмесячного ребенка умирать в доме

Под Новосибирске 28-летняя женщина покончила с собой, оставив новорожденную дочку. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Под Новосибирском 28-летняя женщина покончила с собой, оставив новорожденную дочку дома одну. Сибирячка оставила записку, в которой просила позаботиться о ребенке.

— Под Новосибирском, в своем доме была обнаружена 28-летняя женщина, которая покончила с собой. Она оставила записку: «Дети простите, я вас воспитать не смогла, не бросайте дочку». В доме было также найдено тело трехмесячной девочки, без видимых признаков насильственной смерти, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Правоохранители проводят проверку по данному факту. КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего и будет следить за развитием событий.

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