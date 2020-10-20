«Его нашли в гнезде на чердаке»: новосибирские волонтеры выхаживают бельчонка, брошенного мамой

Малыша нашла у себя на чердаке жительница Красноярска. Фото: ЦРДЖ

Новосибирские волонтеры спасают черного бельчонка, привезенного из Красноярска. Малыша нашла у себя на чердаке местная жительница.

— Женщина нашла у себя на чердаке на даче беличье гнездо, которое покинула мама-белка. Там остались четыре маленьких новорожденных бельчонка. Женщина решила попробовать самостоятельно выкормить малышей. К сожалению, двое бельчат вскоре скончались, один из них остался у нее, а один отправился к нам в Новосибирск, — рассказали КП-Новосибирск в Центре реабилитации диких животных. — Он очень маленький по сравнению с остальными своими собратьями, которые также живут у нас в центре. Кроме того, у него есть небольшие проблемы с шерсткой, ему необходимо будет перелинять. Мы полагаем, что во время выкорма ему просто не хватало каких-то полезных веществ.

По словам волонтеров, бельчонок очень активный и совсем не готов становиться домашним питомцем. Поэтому зоозащитники планируют выпустить его на свободу. Но сделать это они собираются только весной: зиму малыш проведет в ЦРДЖ, где сможет поправиться и окрепнуть для дальнейшей самостоятельной жизни.

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