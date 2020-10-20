Следователи проверят новосибирца, который перепугал соцсети массажем новорожденного

Теперь массажиста будут проверять следователи. ФОТО: соцсети

Следователи проверят массажиста, который зажимал коленями голову маленького ребенка и поворачивал на 180 градусов. Напомним, ранее КП-Новосибирск разбиралась в этой истории, после того, как в сети появился ролик этого нестандартного массажного сеанса. Впрочем, несмотря на возмущение родителей и медиков, сам массажист утверждает, что никакого вреда методы его работы для детей не несут.

— По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области будет проведена доследственная проверки. Следствие выяснит все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ, — сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение.

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